La desclasificación de documentos del 23F revela la decisión del rey en favor del orden constitucional / Europa Press

Tras el fallido golpe de Estado de febrero de 1981, el rey Juan Carlos transmitió al general Milans del Bosch su "decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente". "Después de su mensaje en TVE rechazando el golpe, le contó que ya no podía volverse atrás y juró que no abdicaría la corona ni abandonaría España. Así consta en uno de los muchos documentos desclasificados este miércoles. En ellos también se desvela que el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan alabó la determinación" del rey Juan Carlos I frente a los golpistas. (Fuente: Congreso / Casa Real / Archivo Ronald Reagan) Más información