Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida / Europa Press

Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida y que hay una investigación abierta pero que el riesgo para la población es "muy bajo". En declaraciones a los periodistas este viernes, el subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha explicado que la gripe porcina "no tiene absolutamente nada que ver" con la peste porcina y asegura que la peste porcina no puede afectar a humanos. Más información