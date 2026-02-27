Secciones

Es noticia
Pisos protegidos Nou NazarethSuspensión licencias pisos turísticosApuñalada robo móvil AlicanteMacrodepósitos PuertoSubasta finca Julio IglesiasAlacant Street Food Market
instagramlinkedin
Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida

Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida

Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida / Europa Press

Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida y que hay una investigación abierta pero que el riesgo para la población es "muy bajo". En declaraciones a los periodistas este viernes, el subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha explicado que la gripe porcina "no tiene absolutamente nada que ver" con la peste porcina y asegura que la peste porcina no puede afectar a humanos. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents