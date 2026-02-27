La Policía tramitó 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años / Europa Press

La Policía Nacional ha tramitado 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años a través de su protocolo interno de denuncias, casi la mitad de los 51 casos que se registraron entre 2023 y 2025, según datos del Ministerio del Interior, que ha anunciado una "revisión extraordinaria" de estos protocolos tras la querella por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Ángel González.