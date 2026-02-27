PP, Vox y Junts tumban los decretos del 'escudo social' y del tope de precios / Europa Press

PP, Vox y Junts tumban los decretos del 'escudo social' y del tope de precios

El Congreso ha tumbado este jueves el decretos ley del llamado 'escudo social', que incluye la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz a personas vulnerables, así como ha rechazado el decreto de Consumo para topar los precios en situaciones de emergencia, como accidentes o temporales, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Lo que sí ha convalidado el congreso es el Real Decreto-ley de revalorización de las pensiones que beneficiará a cerca de 13 millones de personas y el decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes de tren en Adamuz y Gelida. (Fuente: Congreso) Más información