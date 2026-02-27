Zarzuela dice que es una "decisión personal" del rey emérito si regresa a España / Europa Press

El regreso de Juan Carlos I a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos es una "decisión personal" de quien fuera monarca durante casi cuatro décadas, han señalado fuentes de la Casa del Rey. Desde Zarzuela han querido salir así al paso del debate que ha surgido este jueves después de que, tras la desclasificación de los documentos relacionados con el 23F, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya defendido el regreso del rey emérito a España, incidiendo en que, igual que fue él quien decidió trasladarse a Abu Dabi en agosto de 2020, tiene que ser él quien decida regresar. (Fuente: Europa Press / Congreso / Casa Real / TVE)