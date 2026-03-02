Lucía Feijoo Viera

Óscar Puente sobre la retirada de pruebas en Adamuz: "El error de Adif fue no comunicar inmediatamente al juzgado el acopio de esas piezas"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria española, "no actuó a mala fe" ni ocultó pruebas al retirar material tras el accidente sufrido en Adamuz el pasado 18 de enero. "El error de Adif fue no comunicar inmediatamente al juzgado el acopio de esas piezas", reconoció el ministro este lunes durante Los Desayunos del Ateneo.