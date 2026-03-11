Aagesen destaca que España "es el único productor de estroncio" / Europa Press

Declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien ha destacado que España "es el único productor de estroncio", un material que se utiliza para la fabricación de, por ejemplo, pantallas. "Tenemos primero que conocer qué es lo que necesita nuestra industria, nuestro tejido productivo, qué es lo que se necesita ahora y hacia dónde va la tendencia que se van a llevar. Somos plenamente conscientes de que nuestro subsuelo, la radiografía que tenemos, es antigua, data de otra época y por lo tanto tenemos que seguir impulsando el conocimiento en profundidad", ha precisado Aagesen.