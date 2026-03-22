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AVE Málaga-Madrid: De la Torre pide alternativas eficaces

AVE Málaga-Madrid: De la Torre pide alternativas eficaces

Redacción

AVE Málaga-Madrid: De la Torre pide alternativas eficaces

Redacción

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El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, expresó en redes sociales su comprensión ante la inquietud de la ciudadanía por los problemas en la conexión del AVE con Madrid, provocados por el desprendimiento de un talud en Álora. Según señaló, se trata de una situación especialmente importante para la capital y la provincia, por lo que considera fundamental que se restablezca la normalidad lo antes posible. Más información

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