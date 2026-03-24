Lucía Feijoo Viera

María Jesús Montero afea a Azcón que hable de su físico: "El PP insulta a las mujeres"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido al presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, quien este martes ha señalado que la socialista Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que ella, y ha asegurado que el PP insulta a las mujeres. Montero, en una intervención ante los medios de comunicación en la sede del PSOE de Andalucía en Sevilla, ha señalado que el PP de Juanma Moreno, al que pertenece Azcón, "desprecia a las mujeres". Más información