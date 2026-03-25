Lucía Feijoo Viera

Ayuso arremete contra Sánchez por "boicotear" los conciertos de Shakira: "Necesita apagar nuestra luz"

Continúa la polémica entre las administraciones madrileñas y el Gobierno central a cuenta de los conciertos que la cantante colombiana Shakira prevé celebrar en Madrid el próximo mes de septiembre y después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, remitiera una carta al alcalde de a capital, José Luis Martínez-Almeida, en la que cuestionaba las condiciones de seguridad y movilidad en el recinto Iberdrola Music. Hoy ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que ha entrado en la refriega y lo ha hecho disparando por elevación directamente contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Más información