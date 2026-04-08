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Feijóo se compromete a dejar la Presidencia en su primer año si no hay una bajada general de impuestos

Feijóo se compromete a dejar la Presidencia en su primer año si no hay una bajada general de impuestos

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Feijóo se compromete a dejar la Presidencia en su primer año si no hay una bajada general de impuestos

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

PI STUDIO
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que bajará el IRPF y que dimitirá como “presidente del Gobierno” si se vuelven a pagar “tantos impuestos como este año”. Feijóo ha protagonizado la clausura del acto del PP 'Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez' en el que el líder de la oposición ha criticado las políticas fiscales del Ejecutivo. “Este es el Gobierno de la inflación y la corrupción. Cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que monta un negocio y al que apoya a sus seres queridos. Pero a los que roban no. A esos les protege”, ha espetado. Más información

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