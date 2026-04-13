La expareja de Koldo niega conocer conversaciones con Ábalos y explica los gastos adelantados / Europa Press

La expareja de Koldo niega conocer conversaciones con Ábalos y explica los gastos adelantados

Declaraciones de la expareja del exasesor ministerial Koldo García, Patricia Uriz, quien ha "negado reconocer" las supuestas conversaciones con el entonces ministro José Luis Ábalos que aparecen en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO). "Realmente yo no reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar", ha asegurado. Uriz ha explicado que ella se encargaba de adelantar gastos por indicación de Koldo García, como compras de tabaco, ropa a la tintorería, billetes de tren o libros para Ábalos. "Yo nunca reclamé dinero al señor Ábalos. Yo le daba los tickets a Coldo y Coldo lo gestionaba con el señor Ábalos", ha insistido. (Fuente: Tribunal Supremo) Más información