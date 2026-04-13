El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos pero no por intrusismo profesional / Europa Press

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos pero no por intrusismo profesional

El juez que investiga el 'caso Begoña Gómez' ha acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional. (Fuente: Europa Press, PSOE, Pool) Más información