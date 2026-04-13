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Peinado procesa a Begoña Gómez

Begoña Gómez está un paso más cerca del banquillo de un juicio con jurado. El juez peinado insiste por ese camino tras los apuntes que le hizo la Audiencia Provincial. La lista de delitos imputados se reduce de cinco a cuatro, con el intrusismo eliminado. Peinado mantiene malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida y corrupción en los negocios. Delitos que no solo se le imputan a la mujer del presidente, también a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.