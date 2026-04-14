El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 profesionales en las oficinas / Europa Press

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 profesionales en las oficinas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor este jueves. Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo incorpora a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España -60 de la Seguridad Social o de la Tesorería, 371 de Correos y 5 de Extranjería-. (Fuente: Europa Press/La Moncloa) Más información