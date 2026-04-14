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El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 profesionales en las oficinas

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 profesionales en las oficinas

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 profesionales en las oficinas / Europa Press

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 profesionales en las oficinas

Europa Press

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor este jueves. Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo incorpora a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España -60 de la Seguridad Social o de la Tesorería, 371 de Correos y 5 de Extranjería-. (Fuente: Europa Press/La Moncloa) Más información

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