Saiz asegura que la regularización extraordinaria de migrantes será "ágil" y "eficaz" / Europa Press

Saiz asegura que la regularización extraordinaria de migrantes será "ágil" y "eficaz"

Declaraciones de Elma Saiz ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, y de María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, que han comparecido en rueda de prensa tras su reunión el 10 de abril, donde han respondido a las preguntas de la prensa. Allí, la ministra Saiz ha asegurado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno prevé aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministras y Ministros, será "ágil" y "eficaz" para que "todos los posibles beneficiarios puedan pedir de manera sencilla, eficaz y ágil". Además ha cargado contra el PP y ha hablado sobre las cuentas del PSOE. Más información