El TJUE se pronuncia sobre las medidas españolas contra el abuso de contratos temporales públicos / Europa Press

El TJUE se pronuncia sobre las medidas españolas contra el abuso de contratos temporales públicos

Declaraciones de Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien ha advertido de que las medidas previstas en España para sancionar el uso abusivo de contratos temporales sucesivos en el sector público no parecen ajustarse al Derecho de la Unión, al no garantizar una respuesta eficaz frente a este tipo de prácticas. (Fuente: Comisión Europea) Más información