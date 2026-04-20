Lucía Feijoo Viera

El PP presentará mociones en todos sus ayuntamientos contra la regularización de migrantes

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos del país en los que gobiernan para exigir que se paralice el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. "Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del Gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.