Bustinduy insiste en construir vivienda pública "blindada a perpetuidad" / Europa Press

Bustinduy insiste en construir vivienda pública "blindada a perpetuidad"

Declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha enfatizado que la prioridad debe ser construir vivienda pública "blindada a perpetuidad" en lugar de aumentar simplemente la oferta privada. "Hay que construir más vivienda pública en España, protegida a perpetuidad, blindada. ¿De qué sirve construir más vivienda si esa vivienda la compran fondos extranjeros que la utilizan solo para especular?", ha cuestionado el ministro, quien ha subrayado que "cualquier modelo para aumentar el parque de vivienda en España debe estar subordinado al interés general".