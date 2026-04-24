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El Gobierno presenta el teléfono 018 para víctimas de tráfico

El Gobierno presenta el teléfono 018 para víctimas de tráfico

El Gobierno presenta el teléfono 018 para víctimas de tráfico / Europa Press

El Gobierno presenta el teléfono 018 para víctimas de tráfico

Europa Press

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Declaraciones de Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, quienes han presentado el teléfono 018, un servicio "que no nace para sustituir los recursos existentes". "No solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente, lo que fortalecerá el trabajo de las asociaciones y garantizará que ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada", ha afirmado Grande-Marlaska.

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