El Gobierno presenta el teléfono 018 para víctimas de tráfico / Europa Press

El Gobierno presenta el teléfono 018 para víctimas de tráfico

Declaraciones de Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, quienes han presentado el teléfono 018, un servicio "que no nace para sustituir los recursos existentes". "No solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente, lo que fortalecerá el trabajo de las asociaciones y garantizará que ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada", ha afirmado Grande-Marlaska.