La CIAF remarca la rotura de carril como causa del descarrilamiento y colisión en Adamuz / Europa Press

La CIAF remarca la rotura de carril como causa del descarrilamiento y colisión en Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha presentado un nuevo informe ante la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, y concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión "la existencia de una rotura de carril a la altura del punto kilométrico 318,681". (Fuente: Europa Press y Guardia Civil)