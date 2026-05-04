Nuria Oliver recibe de manos del Rey el Premio Nacional de Investigación 2025 Julio Rey Pastor / Europa Press

Nuria Oliver recibe de manos del Rey el Premio Nacional de Investigación 2025 "Julio Rey Pastor" en el área de matemáticas y tecnologías de la información y las comunicaciones

La doctora en Telecomunicaciones y directora de la Fundación Ellis Alicante, Nuria Oliver, ha recibido el Premio Julio Rey Pastor de Matemáticas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por sus contribuciones innovadoras en el ámbito de la inteligencia artificial, especialmente en el comportamiento humano y la interacción persona-máquina. Más información