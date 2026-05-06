Lucía Feijoo Viera

Clavijo critica la “descoordinación” del Gobierno con el crucero con hantavirus: “Genera desconfianza e inseguridad en la población”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado que la naviera del crucero ‘Hondius’ ya ha solicitado poder atracar el próximo sábado en un puerto de Tenerife. Clavijo ha vuelto a quejarse de falta de información respecto al acuerdo del Gobierno de España con la OMS tras detectarse un brote de hantavirus en un barco con 140 personas a bordo. “Esta descoordinación genera más incertidumbre y desconfianza, inseguridad y desasosiego en la población”, ha sentenciado. Asimismo, considera que “no tiene sentido” hacer tres días de travesía pudiendo repatriar a los pasajeros desde Cabo Verde.