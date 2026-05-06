Rego asegura que la "prioridad absoluta" del Gobierno es que niños crezcan libres de violencia / Europa Press

Rego asegura que la "prioridad absoluta" del Gobierno es que niños crezcan libres de violencia

Declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rego ha explicado que las violencias contra la infancia deben formar parte "del debate y las políticas públicas". Además, ha subrayado que con esta ley "bastará el consentimiento de un progenitor para que un menor víctima de violencia reciba ayuda psicológica". Por último, ha asegurado que para el Gobierno la prioridad absoluta es que los niños "crezcan en entornos libres de violencia". (Fuente: La Moncloa)