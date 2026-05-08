El delegado de CSIF en el hospital Gómez Ulla explica los protocolos de aislamiento para los casos sospechosos de hantavirus / Europa Press

El delegado de CSIF en el hospital Gómez Ulla explica los protocolos de aislamiento para los casos sospechosos de hantavirus

Declaraciones de José García, delegado de CSIF en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, quien ha informado de que ya se han establecido "todos los protocolos de aislamiento, tanto de contacto como respiratorios, por parte del personal" tras la reunión mantenida con el Comité de Seguridad de Salud para la llegada de nuevo personal sanitario. García ha hecho especial hincapié en que se trata de "personas sanas, que hasta que demuestren un síntoma, no tienen por qué contagiar", aunque ha subrayado que "para la salud de los trabajadores, que es lo que más nos importa", se aplicarán todas las medidas de protección necesarias. (Fuente: CSIF)