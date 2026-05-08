Padilla asegura que los españoles evacuados del crucero no suponen riesgo para la población / Europa Press

Padilla asegura que los españoles evacuados del crucero no suponen riesgo para la población

Declaraciones del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha asegurado que los españoles evacuados del crucero "no son un riesgo para la población general" y ha enfatizado que "la situación existente es de riesgo muy bajo para la población general". El secretario de Estado ha explicado que se ha identificado un caso sospechoso entre los contactos de la pasajera fallecida en Johannesburgo: una persona que se encontraba en Alicante y que ha sido trasladada a un hospital donde se le realizará una prueba de PCR. Padilla ha detallado que "si la prueba es negativa y continúa con síntomas, se repetirá a las 24 horas" y que, en caso de resultar negativa, "sería considerada un contacto y sería trasladada al Hospital Gómez Ulla". Ha subrayado que "este es un caso bastante improbable" dado que la persona "iba dos filas por detrás de la persona que falleció" y el contacto "fue breve".