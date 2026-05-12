Un español aislado en el hospital Gómez Ulla da "positivo provisional" en hantavirus en la PCR / Europa Press

Un español aislado en el hospital Gómez Ulla da "positivo provisional" en hantavirus en la PCR

Un español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo provisional este lunes en la prueba PCR que se le ha realizado a su llegada. El Ministerio de Sanidad ha informado de que no tiene síntomas y u estado es "bueno". "En las próximas horas se sabrán los resultados definitivos", ha añadido. Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladado al hospital militar han dado negativo. (Fuente: EP/ACFIPRESS/Televisión Canaria)