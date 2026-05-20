Lucía Feijoo Viera

Rufián reconoce estar “jodido” por el auto contra Zapatero: “A la izquierda esto le rompe el corazón”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido hoy estar “jodido” tras leer el auto del juez contra José Luis Rodríguez Zapatero. “No soy objetivo, le tengo un enorme respeto y afecto a Zapatero. Nueve de los nuestros duermen en su casa por él, pero también tengo ojos en la cara”, ha dicho con los 88 folios del auto en la mano dirigiéndose a Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. “Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda, sí. Que existe una cacería judicial, sí. Que Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más, también. Pero la izquierda somos otra cosa. La pregunta que le hago es: ¿dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto demasiadas veces. Pero merece una respuesta. Hay mucha gente de izquierdas en nuestro país a la que esto les rompe el corazón”, le ha dicho al presidente. Por su parte, Sánchez ha insistido en dar su apoyo al expresidente Zapatero y ha apelado a la presunción de inocencia además de mostrar la disposición del Gobierno a colaborar con la justicia. No obstante, ha destacado que durante los dos mandatos de Zapatero no hubo ningún caso de corrupción en sus gobiernos y ha recordado que en el Congreso hay pendiente un proyecto de ley para regular la actividad de lobby “a la espera de que los grupos le den cauce para poder ser aprobado”.