El Tribunal Supremo anula el registro de alquiler de corta duración al afirmar que el Estado carece de competencias / Europa Press

El Tribunal Supremo anula el registro de alquiler de corta duración al afirmar que el Estado carece de competencias

El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de competencias para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".