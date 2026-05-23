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Miles de personas recorren la calle Colón reivindicando una educación pública de calidad

Miles de personas recorren la calle Colón reivindicando una educación pública de calidad

Fernando Bustamante

Miles de personas recorren la calle Colón reivindicando una educación pública de calidad

Fernando Bustamante

València
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Una hora y cuarto después de que comenzara a marchar la manifestación educativa del sábado 23 de mayo, todavía hay miles de personas recorriendo la calle Colón. Han pasado por ella ya las pancartas de los diferentes sindicatos y ahora es el turno de los diferentes colegios e institutos, además de las asambleas locales o comarcales. Por todas partes, chalecos amarillos, camisetas verdes, algunas rosas que llevan las familias y gritos de “consellera, dimissió”.

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