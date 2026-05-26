Nuevo positivo en hantavirus entre los españoles en cuarentena en el Gómez Ulla / Europa Press

Nuevo positivo en hantavirus entre los españoles en cuarentena en el Gómez Ulla

Fuentes del Ministerio de Sanidad han comunicado un nuevo positivo entre los españoles evacuados del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, que guardan cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. El caso corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el barco. (Fuente: ACFI PRESS/Europa Press)