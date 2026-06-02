¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los vecinos de Los Garres, en Murcia, muestran su "preocupación" por la proximidad del incendio
Declaraciones de los vecinos de Los Garres (Murcia) quienes han mostrado su "miedo y preocupación" por la proximidad del incendio forestal que está afectando a esta pedanía perteneciente al término municipal de Murcia. Además, han explicado que la zona de la sierra, donde hay un colegio, ha tenido que ser desalojada y han indicado que "han ardido varios chalets".