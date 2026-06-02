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Los vecinos de Los Garres, en Murcia, muestran su "preocupación" por la proximidad del incendio

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Europa Press

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Los vecinos de Los Garres, en Murcia, muestran su "preocupación" por la proximidad del incendio

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Declaraciones de los vecinos de Los Garres (Murcia) quienes han mostrado su "miedo y preocupación" por la proximidad del incendio forestal que está afectando a esta pedanía perteneciente al término municipal de Murcia. Además, han explicado que la zona de la sierra, donde hay un colegio, ha tenido que ser desalojada y han indicado que "han ardido varios chalets". 

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