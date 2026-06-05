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Pedro Sánchez se desvincula por completo de "las andanzas" de Leire Díez

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Pedro Sánchez se desvincula por completo de "las andanzas" de Leire Díez / Europa Press

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Pedro Sánchez se desvincula por completo de "las andanzas" de Leire Díez

Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca tuvo información sobre las actividades o "andanzas" de la exmilitante Leire Díez y afirma que "nunca las hubiera tolerado". "Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha manifestado el jefe del Ejecutivo a su llegada a la cumbre de Unión Europea Balcanes Occidentales en Montenegro. "De hecho, siempre he sido muy claro en esto, yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí", ha lanzado a continuación. (Fuente: MONCLOA/EBS/PSOE/EUROPA PRESS) Más información

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