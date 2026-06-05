Lucía Feijoo Viera

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Sánchez niega haber conocido las "andanzas" de Leire Díez: "Nunca las hubiera tolerado"

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca avaló, "tuvo información ni conocimiento" de las "andanzas" de Leire Díez, algo -ha subrayado- que no "habría tolerado". En declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, ha señalado que las informaciones conocidas en los últimos días, sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de "decepción y preocupación".