Lucía Feijoo Viera

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El Papa León XIV hace el gesto de 'six-seven' en el Estadio Olímpico Lluís Companys

El papa León XIV llega al Estadio Olímpico Lluís Companys. En el estadio el santo padre ha paseado con el papamóvil mientras bendecía a bebés, niños y personas con discapacidad. Además, ha mostrado su complicidad con los jóvenes haciendo el meme del “six seven”. Mientras paseaba una orquesta y unos cantantes le recibían con un espectáculo al que han acudido 40.000 personas. Para enseñarle al papa la cultura catalana también han hecho una demostración de un Casteller. Con todo ello empieza la vigilia de oración.