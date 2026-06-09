Lucía Feijoo Viera

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El Papa León XIV lamenta los "feminicidios" y llama a abordar entre "todos" esta "realidad dramática"

El papa León XVI ha denunciado este martes "un clima envenenado en las relaciones familiares" y "en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios" y ha llamado a la sociedad a abordar esta "realidad dramática", durante en la vigilia celebrada en el Estadio Olímpico de Barcelona. El papa, que desde que ha llegado a Barcelona alterna el catalán y el español en sus alocuciones públicas, ha respondido así al dramático testimonio de Desiré, una chica de 20 años de "un barrio muy humilde de Barcelona" que de pequeña vivió como su padre intentó matar a su madre, que se salvó porque se interpuso un chico que murió en ese suceso. Ella a los diez años acabó en los servicios sociales. Más información