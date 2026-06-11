Irene Montero, sobre el paro de profesores: "Ni la peor patronal tiene cinco semanas de huelga indefinida" / Europa Press

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Irene Montero, sobre el paro de profesores: "Ni la peor patronal tiene cinco semanas de huelga indefinida"

Europa Press

Declaraciones de la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, que ha estado presente en la concentración de profesores en la Conselleria de Educación, y ha señalado que "ni la peor patronal tiene cinco semanas de huelga indefinida de sus trabajadores y trabajadoras y no hace una sola propuesta seria". Montero ha instado a los miembros de la administración valenciana a que "se sienten a hacer una propuesta seria y a que atiendan a las reivindicaciones, porque es incomprensible que si las demandas de los profes y las profes, las firmaría cualquier familia, no las firme la Generalitat". La coordinadora autonómica de Podem Comunitat Valenciana, María Teresa Pérez, ha querido también apoyar a la comunidad educativa después de la propuesta "nefasta e infame" de la Conselleria.