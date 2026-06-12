El juez investiga a Zapatero por presunto delito fiscal y de contrabando / Europa Press

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El juez investiga a Zapatero por presunto delito fiscal y de contrabando

Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional ha abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado". (Fuente: Europa Press / Senado / Venezolana de TV / UDEF)