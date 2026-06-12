Lucía Feijoo Viera

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El Papa sorprende en Las Raíces al dirigirse en francés a los migrantes

El papa León XIV ha comenzado su discurso ante las personas migrantes en francés, en un gesto de cercanía al dirigirse en el idioma de muchos de quienes llegan a las costas canarias. "Les invito a compartir el testimonio de humanidad que ustedes han traído a Canarias. Queridos hermanos, todos somos migrantes". "Me ha llamado la atención el nombre de este Centro de acogida, que se denomina Las Raíces, mi Predecesor, el querido papa Francisco, que tanto anheló poder estar con ustedes, le gustaba utilizar la imagen de las raíces para indicar la necesidad de no olvidar los orígenes, de permanecer unidos y de confiar en el Señor. Les llevo en mi corazón, queridos amigos".