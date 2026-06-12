El portavoz de Zapatero pide perdón por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas / Europa Press

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El portavoz de Zapatero pide perdón por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas

Luis Arroyo, persona próxima a José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido perdón tras reconocer que dio una estimación incorrecta sobre el valor de unas joyas vinculadas al expresidente del Gobierno. Arroyo había señalado inicialmente que las piezas intervenidas en el despacho de Zapatero estaban valoradas entre 30.000 y 50.000 euros, según la información que, asegura, le había trasladado el propio exjefe del Ejecutivo. (Fuente: Europa Press, UDEF y X)