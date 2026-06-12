La tasación encargada estima en 1,3 millones de euros las joyas intervenidas a Zapatero / Europa Press

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La tasación encargada estima en 1,3 millones de euros las joyas intervenidas a Zapatero

La joyería a la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', solicitó una tasación ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero. (Fuente: Europa Press / Senado / UDEF)