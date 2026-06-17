Imágenes de recurso relacionadas con la migración / Europa Press

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Imágenes de recurso relacionadas con la migración

Imágenes de recurso con la migración, incluyendo diversas vistas de un campo de refugiados, el Palacio de Justicia de Bruselas y un aeropuerto, en el día en el que el pleno del Parlamento Europeo ha culminado este miércoles su visto bueno a la reforma que endurecerá la política de retornos y consolida la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios. (Fuente: Comisión Europea)