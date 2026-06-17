Así ha sido la llegada de Zapatero a la Audiencia Nacional para declarar como investigado / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así ha sido la llegada de Zapatero a la Audiencia Nacional para declarar como investigado

Imágenes del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros. Además, ambiente mediático y de gritos alrededor de su llegada.