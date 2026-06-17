Zapatero niega haber influido en el rescate de Plus Ultra y rechaza declarar sobre las joyas / Europa Press

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Zapatero niega haber influido en el rescate de Plus Ultra y rechaza declarar sobre las joyas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, al tiempo que ha declinado hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros. Así lo ha defendido este miércoles en una declaración de tres horas en la Audiencia como investigado ante el magistrado instructor del 'caso Plus Ultra', en la que sólo ha respondido a preguntas del magistrado y de su abogado, según han indicado fuentes jurídicas.Zapatero ha negado haber mantenido contacto directo con directivos de la aerolínea rescatada, y ha dicho que sólo conoció al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en el año 2024, según las mismas fuentes. Más información