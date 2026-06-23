La Audiencia absuelve al 'yonki del dinero' y otros cuatro acusados en la pieza de Imelsa / Europa Press

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La Audiencia absuelve al 'yonki del dinero' y otros cuatro acusados en la pieza de Imelsa

Europa Press

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', y otros cuatro acusados en la pieza E del caso Imelsa, relativa a supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2006.