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La Audiencia absuelve al 'yonki del dinero' y otros cuatro acusados en la pieza de Imelsa
Europa Press
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', y otros cuatro acusados en la pieza E del caso Imelsa, relativa a supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2006.