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El Gobierno defiende que asumió "desde el primer momento" la responsabilidad política con Ábalos

El Gobierno defiende que asumió "desde el primer momento" la responsabilidad política con Ábalos

El Gobierno defiende que asumió "desde el primer momento" la responsabilidad política con Ábalos / Europa Press

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El Gobierno defiende que asumió "desde el primer momento" la responsabilidad política con Ábalos

Europa Press

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el Gobierno asumió "desde el primer momento" las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años y tres meses de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. (Fuente: La Moncloa) Más información

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