El Gobierno defiende que asumió "desde el primer momento" la responsabilidad política con Ábalos / Europa Press

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El Gobierno defiende que asumió "desde el primer momento" la responsabilidad política con Ábalos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el Gobierno asumió "desde el primer momento" las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años y tres meses de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. (Fuente: La Moncloa) Más información