Zapatero ve motivos de nulidad en los dispositivos analizados que sirvieron al juez para imputarle / Europa Press

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Zapatero ve motivos de nulidad en los dispositivos analizados que sirvieron al juez para imputarle

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que hay motivos para anular la causa contra él por la forma de analizar dos dispositivos que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, entiende relevantes: un disco duro intervenido a un abogado y el teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea facilitado por Estados Unidos. (Fuente: Zapatero/UIMP/EP) Más información