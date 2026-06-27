Comité Federal del PSOE / PSOE

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Comité Federal del PSOE

El PSOE reúne este sábado a su Comité Federal para arrancar el ciclo electoral de 2027 e intentar dejar atrás los casos de corrupción que afectan al partido en una cita en la que está previsto que algunos barones socialistas exijan respuestas a Pedro Sánchez por la gestión de los mismos. Los socialistas llegan al Comité, el mayor órgano de decisión entre Congresos, con la moral tocada por los casos de los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, y también con una sensación de hartazgo por lo que denominan una persecución en su contra en las causas judiciales de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Más información