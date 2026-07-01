Lucía Feijoo Viera

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Santos Cerdán: “Creo que soy una víctima y en el libro lo cuento bien claro”

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acudido esta mañana a los juzgados de Tafalla para firmar, en su primera aparición desde la publicación de un libro escrito por él llamado 'La caída'. Cerdán ha llegado al juzgado donde le esperaban varios periodistas. “Les voy a dejar claro. Lo primero, léanse el libro y no hagan interpretaciones porque estoy viendo cosas que no son correctas. Yo creo que el libro lo explica bien claro, creo que soy una víctima y en el libro lo cuento bien clarito”, afirmaba Santos Cerdán en las puertas del juzgado. A la salida también ha insistido a los periodistas en que se lean bien el libro para hacer las interpretaciones correctamente.