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El Supremo rechaza llevar al TJUE la regularización extraordinaria de migrantes

El Supremo rechaza llevar al TJUE la regularización extraordinaria de migrantes

El Supremo rechaza llevar al TJUE la regularización extraordinaria de migrantes / Europa Press

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El Supremo rechaza llevar al TJUE la regularización extraordinaria de migrantes

Europa Press

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El Tribunal Supremo ha rechazado elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, al tiempo que ha insistido en no paralizarla por los mismos motivos que ya hizo la primera vez que otras partes plantearon la suspensión cautelar.

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